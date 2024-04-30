Украина о договоренностях между Баку и Ереваном

Министерство иностранных дел Украины приветствует договоренности между Азербайджаном и Арменией по делимитации межгосударственной границы. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что делимитация границы между Азербайджаном и Арменией на основе уважения суверенитета и территориальной целостности «является необходимым условием нормализации отношений между странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе».