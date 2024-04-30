Госдеп верит, что Азербайджан и Армения помирятся

Мы верим, что мир в этом регионе возможен, и мы продолжим работать в этом направлении. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос о звонке госсекретаря Энтони Блинкена лидерам Азербайджана и Армении.

По его словам, госсекретарь занимается этим вопросом лично.

"Блинкен общается с главами государств обеих стран через определенные промежутки времени. Наши контакты со сторонами продолжаются", - добавил он.