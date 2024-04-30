Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:31

Получено подтверждение о том, что американский пакет военной поддержки Украины стоимостью в 61 миллиард долларов включает в себя ракеты ATACMS с радиусом поражения до 300 километров. Более того, стало известно, что президент Байден отправил в Украину сто таких ракет еще в марте, то есть до решения Конгресса. В середине апреля ВСУ нанесли ими точные удары по российской военной базе Джанкой в Крыму, в результате которых были уничтожены дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 и другая техника ПВО.

Напомним, что до этого украинцы получали от США ракеты ATACMS с дальностью действия не более 160 километров, которые не позволяли поражать авиабазы и системы ПВО, расположенные в глубине территорий, подконтрольных российской армии. Время от времени ВСУ пытались поразить эти цели украинскими оперативно-тактическими ракетами «Гром-2», но подводили либо ограниченная дальность их действия, либо неспособность противостоять средствам российской радиоэлектронной борьбы. Аналитики отмечают, что только после двух лет колебаний американцы решились предоставить Украине дальнобойные ракеты, что знаменует собой начало нового этапа войны. Ведь с помощью ATACMS Украина теперь может держать под огнем российский Крымский укрепрайон. Как известно, после аннексии Крыма Россия, потратив миллиарды долларов на строительство аэродромов, складов боеприпасов и баз ПВО, превратила полуостров в укрепленную стратегическую военную базу. Как утверждает европейское бюро «Радио Свобода», теперь ракеты ATACMS способны достичь фактически любой из более 100 военных целей, расположенных на Крымском полуострове. «Поставка ATACMS является большим прорывом, - отметил Филип Карбер, военный аналитик из Вашингтона, специализирующийся на анализе войны в Украине. - Она фактически может сделать Крым ничтожным в военном плане».

По словам Карбера, в Крыму базируется не только Черноморский флот России. Здесь расположены также шесть авиабаз, командно-диспетчерские центры, склады вооружений, доки, казармы и тому подобное. Полуостров буквально нашпигован радарами ПВО и противоракетными системами. Россия использует Крым как площадку для нанесения ударов по Украине. А еще полуостров служит ключевым логистическим центром для военных усилий Москвы, через который на фронт поступают как живая сила, так и техника, гуманитарные грузы, топливо. «Сейчас Крым для россиян — это авианосец, который невозможно потопить, - сказал Бен Ходжес, генерал-лейтенант армии США в отставке, командовавший силами США в Европе. - С него запускают беспилотники и самолеты, с него обеспечивают материально-техническую поддержку сил на юге Украины». И вот теперь украинцы нанесли удары сразу по нескольким ключевым военным целям на полуострове. В частности, еще до того, как получили ATACMS, они дважды атаковали Крымский мост. Впрочем, военные грузы все равно продолжают поставляться по железной дороге, автодорогам и морем.

По словам генерала Ходжеса, чтобы уничтожить или серьезно повредить одну из целей в Крыму может потребоваться сразу несколько ракет ATACMS. «Украинцы уже конкретно доказали концепцию того, что именно горстка высокоточного оружия может сделать против русских в Крыму, - отметил Ходжес и добавил. - Кто контролирует Крым, тот станет победителем». Колби Бадхвар, независимый аналитик по вопросам обороны, заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, могут передать Украине 200 ракет ATACMS большой дальности и, возможно, даже еще больше, если примерно 1.140 ракет на складах США с «истекшим сроком годности» все еще пригодны к использованию в бою. По словам Бадхвара, скоростные ATACMS могут достигать цели за считанные минуты. «Они лучше подходят для использования против чувствительных ко времени целей, таких как мобильные наземные системы противовоздушной и противоракетной обороны, самолеты на земле, логистика, активы, занимающиеся загрузкой и разгрузкой боеприпасов, а также артиллерийские и ракетные пусковые установки», - отметил аналитик. Что же касается атак по Крымскому мосту, то для этой цели, по мнению Бадхвара, больше подходят немецкие крылатые ракеты Taurus. «После того, как США поставили украинцам ATACMS, канцлер Олаф Шольц может ускорить решение о передаче ВСУ этих ракет, - считает Колби Бадхвар. - Генерал Ходжес сказал, что теперь, когда Украина вооружена ATACMS, российским войскам в Крыму просто некуда спрятаться».