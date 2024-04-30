Китай позвал ястреба и голубя из Палестины

Представители палестинских движений ФАТХ и ХАМАС, находящиеся у власти соответственно в регионах Западного берега реки Иордан и сектора Газа, провели «результативные переговоры» в столице Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на заявление, сделанное официальным представителем МИД КНР Линь Цзянем.

Согласно информации, представители обоих движений провели «углубленные переговоры о содействии внутрипалестинскому примирению».

Как подчеркнули в МИД Китая, стороны подтвердили безусловную приверженность диалогу и консультациями, обсудили множество конкретных вопросов и достигли позитивных результатов. Они также договорились о продолжении переговоров.