Управление по борьбе с наркотиками США разработало предложение, согласно которому марихуана может быть классифицирована в стране как менее опасное наркотическое средство. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

В новом предложении разрешается использование каннабиса в медицинских целях и признается, что он имеет меньший вред, чем другие наркотические вещества. Как отмечает AP, если новую классификацию одобрят, это может стать "историческим шагом", который будет иметь последствия для всей страны.

При этом, как указывают источники агентства, рекомендации не означают полную легализацию марихуаны в США на федеральном уровне и разрешение использовать ее в рекреационных целях.

В США употребление марихуаны запрещено на федеральном уровне, однако различные штаты имеют право самостоятельно регулировать законодательство в этой области. Употребление марихуаны в рекреационных целях было разрешено в ряде штатов и в столичном округе Колумбия. Еще более чем в 30 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также в процессе восстановления после пережитого инсульта, травм и при депрессии.



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