Израиль прощается с системой Patriot

Воздушные силы Израиля планируют отказаться от собственных устаревших ЗРК Patriot и перейти к использованию более современного вооружения. Об этом пишет The Times of Israel.

В статье отмечается, что о перевооружении в Армии Израиля заговорили еще в феврале. Сейчас известно, что несколько комплексов ПВО Patriot будут окончательно деактивированы в течение двух месяцев. Выведенные из эксплуатации батареи будут заменены на более совершенные средства противовоздушной обороны, в частности, систему David’s Sling ("Праща Давида") и известный "Железный купол".

Автор напоминает, что батареи Patriot успешно сработали против некоторых ракет Scud, выпущенных из Ирака по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года. Система американского производства официально поступила на вооружение Израиля в том же году, но впервые перехватила только в 2014 году, сбив беспилотник ХАМАС, запущенный из Сектора Газа.

"В течение следующего десятилетия система перехватила всего около 10 целей, включая сирийские истребители, нарушившие воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах", - отмечается в материале.

Сообщается, что на фоне продолжающейся в секторе Газа войны "Patriot использовался несколько раз", хотя "в большинстве случаев перехватчики запускались из-за ошибочных идентификаций".

"Теперь эта система будет заменена более совершенными системами противовоздушной обороны", - заключил автор.