Глава Фонда страхования вкладов в интервью haqqin.az: «Говорить о монополии некорректно»

О том, насколько это получается, а также о других вопросах, напрямую связанных с повседневной деятельностью этой госструктуры, haqqin.az побеседовал с Исполнительным директором Фонда страхования вкладов Туралом Пириевым.

Все это в комплексе требует от коллектива Фонда не только оперативной, но и, безусловно, высокоэффективной работы, связанной со всеми этапами процедуры ликвидации банков.

А в 2017 году, согласно этому же закону, на Фонд была дополнительно возложена функция ликвидации банков, которая позволила управлять активами банков, находящихся в процессе ликвидации, выполнять обязательства банков перед другими лицами, обеспечивать выполнение требований к банкам и распределять оставшиеся активы между акционерами…

Фонд страхования банковских вкладов был создан в 2007, чтобы в полной мере реализовывать задачи, сформулированные в законе Азербайджанской Республики «О страховании вкладов».

- Если не возражаете, сразу же перейду к конкретике. Не могли бы Вы внести ясность в процесс о ликвидации AGBank? Как Вам, наверное, известно, на проблемы в ходе ликвидации AGBank постоянно жалуется Акрам Гасанов, председатель Комитета кредиторов банка …

- Прежде всего, хочу подчеркнуть: все вопросы, связанные с соблюдением банковской тайны и представлением кредиторам банка планов ликвидации, регулируются статьями 41 и 83.2 закона «О банках». Замечания и жалобы некоторых кредиторов ОАО «AGBank» касаются представления планов, связанных с процессом ликвидации банка.

Насколько мне известно, фактически, все эти данные за исключением сведений, составляющих банковскую тайну, были представлены кредиторам банка для ознакомления с ними в рамках планов ликвидации.

- То есть, Вы считаете, что никаких нарушений в процессе ликвидации AGBank не допущено?

- Именно так! Этот процесс продолжается в полном соответствии с требованиями законодательства. Напомню, что при ликвидации любого банка, первым в последовательности выплат является этап удовлетворения требований Фонда страхования банковских вкладов о праве регресса. Отмечу, что оставшаяся на конец марта 2024 года сумма требований Фонда по праву регресса, составлявшая на начало процесса ликвидации банков 134 миллиона 36 тысяч 217 манатов, сегодня значительно уменьшилась и составляет уже 79 миллионов 347 тысяч 159 манатов.

- Насколько целесообразной с Вашей точки зрения является монополия на процесс ликвидации банков, сосредоточенная в руках Фонда страхования вкладов?

- На мой взгляд, было бы в меньшей мере некорректно оценивать процедуру ликвидации банков, осуществляемую нашим Фондом, как некую «монополию». Здесь более уместно определение «задача», которую законодательство Азербайджанской Республики возложило на Фонд страхования вкладов, как некую функцию, делегированную непосредственно государством.

Кстати, этот метод широко используется и в международной практике. Именно так, согласно соответствующим решениям суда, наш Фонд, в соответствии с законом от 7 апреля 2017 года, осуществлял процедуру ликвидаций банков. При реализации этой функции Центральный Банк Азербайджана и соответствующие судебные органы имеют контрольные функции, которые, согласно требованиям законодательства, совершенно прозрачно обеспечивают передачу информации и подотчетность, необходимую в рамках этих контрольных функций, когда Фонд осуществляет процесс ликвидации.

- На данный момент в Азербайджане количество банков, лишенных лицензий, приближается к числу действующих банков. Процедура ликвидация некоторых из них тянется годами, однако окончательно ни один из банков еще не закрыт. При этом стоимость их активов с каждым годом снижается, что, естественно, негативно отражается на интересах вкладчиков.

Существуют ли какие-то временные рамки, определяющие конкретные сроки ликвидации того или иного банка? Или же этот процесс может длиться бесконечно?

- На начало 2024 года Фондом страхования вкладов было ликвидировано 23 банка, причем начало этого процесса для шести из них относится к периоду после 2020 года. В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность в общей сложности 23 банка. Впервые за период, когда наш Фонд начал выполнять функцию по ликвидации банков, эта работа завершена в отношении двух банков - ОАО «Азербайджанский кредитный банк» и КБ «Борчалы».

Так, Верховный суд удовлетворил заявление нашего Фонда о завершении ликвидации КБ «Борчалы», и этот процесс уже финишировал. Что же касается завершения ликвидации ОАО «Азербайджанский кредитный банк», то сейчас этот вопрос рассматривает Верховный суд.

Еще по четырем банкам, находящимся в процессе ликвидации - ОАО «Royalbank», ОАО «Кавказский Банк Развития», ОАО «Gəncəbank» и ОАО «Dəmirbank» в данный момент проводится выплата необеспеченных требований кредиторов, стоящих в очереди последними.

Также завершена выплата требований Фонда страхования банковских вкладов по праву регресса, являющаяся первой для ОАО «Bank of Azerbaijan» и ОАО «United Credit Bank». Им переведен очередной платеж.

Чтобы завершить процесс ликвидации с минимальными потерями, наш Фонд управляет активами ликвидируемых банков максимально эффективными способами. Здесь принципиально важно учесть, что значительная часть активов банков, находящихся в процессе ликвидации, в период их активной деятельности была включена в баланс с завышенной стоимостью. Тогда как другая часть банковских активов использовалась в качестве гарантии по крупным кредитам, привлеченным от других финансовых учреждений. Моменты, на которые я указал, в свою очередь, создают ликвидатору определенные трудности, связанные, главным образом, с реализацией указанного имущества. Тем не менее, Фонд принимает все необходимые меры для реализации этих активов в интересах кредиторов. И гарантирует, что имущество, которое может быть продано, регулярно оценивается и выставляется на продажу по ценам, которые не нанесут ущерба интересам кредиторов.

Что же касается активов, имеющих проблемы с ликвидностью, то они сдаются в аренду по ценам и на условиях, соответствующих требованиям свободного рынка. А полученные средства направляются на цели ликвидации.

- Какой срок для полной ликвидации банка Вы считаете оптимальным?

- Прежде отмечу, что ликвидация банков – это уникальный процесс, определяемый совокупностью обстоятельств, которые зависят от особенностей деятельности каждого банка в активный период, состояния его пассивов и активов, кредитного портфеля и многих других факторов. Учитывая эти причины, законодательством не установлен конкретный срок ликвидации банков. Однако Фонд принимает во внимание комплексный подход законодательства к этому процессу, и старается действовать максимально быстро и эффективно.

- Почему Фонд не продает в сжатые сроки имущество банков, включая выданные кредиты, чтобы быстрее завершить процесс ликвидации?

- При ответе на предыдущий вопрос, я затронул объективные проблемы и трудности, связанные с продажей имущества банков для быстрого завершения процесса ликвидации. Подводя итог еще раз, хочу отметить, что ликвидатор осуществляет процесс продажи активов банка только теми способами, которые не наносят ущерб интересам кредиторов и банка, с учетом всех упомянутых моментов и с использованием всех возможных механизмов.

Относительно продажи кредитных портфелей отмечу, что в первый период объявления банков банкротами, портфели ипотечных кредитов немедленно передаются активным банкам. При этом заявки на покупку более «здоровых» кредитных портфелей, поступающие от активных банков, немедленно оцениваются и после соответствующих переговоров реализуются в соответствии с целями ликвидации.

В частности, эта схема была весьма успешно реализована с банками, объявленными за последнее время банкротами.

- Встречаются случаи, когда Фонд подает иски в суд на заемщиков уже после истечения срока исковой давности и теряет таким образом возможность вернуть кредит. Что этому способствует и привлекаются ли к ответственности виновные в этом сотрудники Фонда?

- Большое количество случаев переноса сроков требований по кредитам приходится, как правило, на активный период банков. Причем такие случаи, как перенос исковых сроков в период ликвидации, чаще всего, вызваны нарушениями законодательства, допущенными при выдаче кредитов в активный период, отсутствием документов и сведений, включением в операционные системы банков неполных или искаженных сведений и прочими негативными ситуациями.

Нашим Фондом регулярно принимаются необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций. Имеются кредиты с небольшими суммами непогашенной задолженности, по которым, учитывая юридические и административные издержки, обращение в суд мы считаем экономически нецелесообразным. Куда более эффективным методом является предложение должникам погасить свои долги путем переговоров, чтобы в итоге улучшить свою кредитную историю.

- Многие вкладчики ликвидированных банков жалуются на отсутствие прозрачности в работе ликвидатора. Согласны ли Вы с таким мнением?

- Прежде всего, учитывая количество вкладчиков и кредиторов банков, находящихся в процессе ликвидации, жалобы и претензии по поводу непрозрачности процесса ликвидации составляют лишь незначительную часть. Следует отметить, что это связано с субъективной оценкой некоторыми кредиторами процесса ликвидации в различных банках, обусловленной объективными причинами, возникающими из-за трудностей, с которыми в зависимости от ситуации сталкивается тот или иной банк. Процесс ликвидации в банках осуществляется Фондом на условиях прозрачности, информирования общественности и кредиторов в пределах, разрешенных законодательством, а также обеспечения подотчетности перед государственными органами и учреждениями, на которые возложена функция контроля за этими процессами.

Как я уже говорил, согласно законодательству Азербайджанской Республики, высшим органом управления Фонда является попечительский Совет, в состав которого входят представители Центрального банка, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства экономики и банков-участников. Попечительский Совет принимает решения относительно структуры, управления, правил и деятельности нашего Фонда в пределах полномочий, предоставленных ему законом и по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти. Он также заслушивает и утверждает отчет исполнительного органа. Ежегодная проверка деятельности Фонда осуществляется внешним аудитором, назначаемым попечительским Советом по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти. Заключение по результатам проверки публикуется на официальном сайте Фонда страхования банковских вкладов.

Банкам, находящимся в процессе ликвидации, помимо всего вышесказанного, необходимо оказывать максимальную поддержку ликвидатору, создавая кредиторские Комитеты, которые также служат интересам ликвидатора, для более эффективного и результативного завершения процесса ликвидации на банковском уровне.

Данная поддержка включает в себя регулярные встречи, использование ресурсов Фонда с учетом его местоположения и условий, предоставление ликвидатору всей необходимой информации, естественно, не являющейся банковской тайной, предоставление кредиторам банка ликвидационных планов с согласия Фонда и Центрального банка и после их утверждения судом, привлечение третьей стороны для выполнения административных процедур, связанных с процессом ликвидации кредиторских Комитетов по решению суда и представление им уведомлений об участии в действиях по обращениям ликвидатора в судебном порядке.

- Комитеты кредиторов создаются спустя несколько лет после начала процесса и им не дают информацию даже о собранном объеме кредитов. На судебных процессах по ликвидации Комитет кредиторов не может ознакомиться с документацией. Фонд аргументирует это банковской тайной. Хотя, скажем, информация об имуществе того или иного банка и тратах Фонда на процесс банковской тайной не является. С чем связана такая закрытость процесса ликвидации, которая проводится, прежде всего, в интересах кредиторов?

- Согласно статье 86.2 закона «О банках», Комитет кредиторов по вопросам ликвидации обанкротившегося банка может быть создан только при условии, что суд, руководствуясь запросом, поддержанным Центральным банком, примет решение о необходимости создать такой комитет для представления и защиты значимых интересов кредиторских групп. Процессы регистрации, анализа и составления списков принятых и оспариваемых требований, представления этих списков на утверждение суда, проведения слушаний по оспариваемым требованиям и утверждения требований подлежат соблюдению установленных законом сроков, которые, как правило, охватывают период порядка двенадцати месяцев. Это время позволяет определить банковских кредиторов, включенных в состав утвержденного списка требований, соответствующих законодательству.

Принятие судом решения о создании Комитетов кредиторов в рамках запроса, поддержанного Центральным банком, объективно происходит в кратчайшие сроки, установленные вышеупомянутыми временными рамками. В рамках плана ликвидации, передаваемого Комитету кредиторов, также предоставляется информация о текущих кредитных портфелях и прогнозы по ним на следующий период, информация об активах банка и расходах, связанных с процессом ликвидации.

- Буквально через пару месяцев после отзыва лицензии, ликвидатор рапортует о полной компенсации вкладов мелких кредиторов. И поскольку эта категория вкладчиков составляет подавляющее большинство, шум вокруг банка моментально стихает. Но есть ведь и немало крупных кредиторов, закрываются счета целых компаний, о которых нет никакой информации…

- Выплата компенсаций по защищенным вкладам, принадлежащим защищенным вкладчикам, входит после признания банка банкротом в деятельность Фонда, связанную со страховой функцией. И эта деятельность регулируется законом «О страховании вкладов». Компенсация – это деньги, выплачиваемые физическим лицам, которые в случае наступления страхового случая считаются защищенными вкладчиками. Компенсация выплачивается Фондом в размере 100 процентов от застрахованного вклада в каждом банке-участнике, однако выплачиваемая сумма не может превышать 100 (сто) тысяч манатов.

В соответствии с изменениями, внесенными в 2021 году по инициативе Фонда в законодательство, средства физических лиц на банковских счетах, открытых в связи с предпринимательской деятельностью, а также средства физических лиц на депозитных счетах нотариусов, не превышающие 20 (двадцать) тысяч манат, также считаются застрахованными.

Фонд принимает заявления вкладчиков в течение одного года со дня первой публикации уведомления о выплате компенсации и обязан выплатить денежную компенсацию не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления вкладчика. Согласно законодательству, средства на банковских счетах юридических лиц не являются защищенными вкладами, поэтому они регистрируются, как требования кредиторов, а сама оплата этих требований осуществляется в порядке очередности, установленным статьей закона «О банках».

- Остается ли хоть что-нибудь после завершения процесса ликвидации банка его акционерам?

- Как я уже упоминал, к ликвидации каждого банка применяется сугубо индивидуальный подход, в зависимости от ситуации. Основной причиной объявления банков банкротами является недостаточность их активов для выполнения обязательств, недостаточность уставного или общего капитала по отношению к минимальному уровню уставного или общего капитала, установленному Центральным банком для банков, а также невыполнение норм адекватности.

Кроме того, некоторые нарушения, такие, к примеру, как управление банками в период активной деятельности, противоречие интересам акционеров и кредиторов, нарушения требований закона и тому подобное делают процесс ликвидации еще более сложным и затрудненным. Особенно, после наступления в этих банках страхового случая, что, в свою очередь, приводит к замедлению процесса ликвидации и, соответственно, увеличению расходов на эту процедуру.

В соответствии с очередностью платежей, предусмотренной законодательством, после завершения погашения всех требований кредиторов, оставшиеся активы выплачиваются акционерам банка пропорционально их долям и также в соответствии с законодательством.

В качестве примера могу привести планирование распределения остаточных активов между акционерами ОАО «Азербайджанский кредитный банк», процесс ликвидации которого подходит к завершению.

- Вы можете назвать общую сумму уже выплаченных страховых компенсаций вкладчикам ликвидированных банков?

- Могу официально сообщить, что за период с 2020 года по настоящее время вкладчикам шести азербайджанских банков, в которых наступил страховой случай, были выплачены компенсации на общую сумму 893 миллиона 598 тысяч 111 манатов. И этот процесс продолжается.

Следует также отметить, что выплата компенсаций двум последним банкам, признанным банкротами - ОАО «Günay Bank» и ОАО «Muğan Bank» осуществлялась за счет резервов Фонда страхования банковских вкладов без привлечения дополнительных средств.

Помимо вышеперечисленного, за период, когда на наш Фонд была возложена ликвидационная функция, последним по очередности кредиторам ликвидируемых банков было выплачено в общей сложности 32 миллиона 236 тысяч 851 манат.

Хочу также отметить, что, в целях институционального развития и становления, Фонд страхования банковских вкладов расширил сеть обслуживания. Реорганизована работа по обслуживанию клиентов, усилена роль попечительского Совета в управлении Фондом, принят ряд новых правил. В частности, усовершенствован механизм реализации недвижимого имущества, находящегося в собственности банков, а также определена роль попечительского Совета Фонда в процессе принятия решений в этой сфере.

Главная цель нашего Фонда — это усиление контроля за счет обеспечения прозрачности процесса продажи недвижимости.

С учетом сложностей и потенциальных рисков, обусловленных массовым количеством кредиторов банков, находящихся в процессе ликвидации, а также с целью своевременного информирования кредиторов, расширения коммуникаций и защиты их интересов, нами был создан и предоставлен в пользование «Портал кредиторов» (https://public.adif.az/), а также «Электронный аукционный портал» (https://auction.adif.az/).

Все это было сделано для эффективной и прозрачной организации и ускорения процесса продажи движимого имущества, находящегося на балансе банков.

Для оптимизации кредитных портфелей был также создан и введен в эксплуатацию «Единый колл-центр» (941) для обеспечения постоянной, эффективной и систематизированной связи с должниками, обеспечения прозрачности, а также для реализации мониторинга с целью повышения качества обслуживания в различных структурных подразделениях.

Уделяя особое внимание также международному сотрудничеству, Фонд страхования банковских вкладов подписал ряд соглашений о сотрудничестве с целью дальнейшего расширения и активизации связей с международными организациями для изучения передового опыта разных стран мира в указанный период.

Так, 9 мая 2022 года Фонд подписал в Стамбуле Меморандум о взаимопонимании с турецким «Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu» (TMSF). С апреля 2022 года Фонд страхования банковских вкладов начал сотрудничество с Канадской корпорацией страхования вкладов (CDIC). Для укрепления общественного доверия к системе страхования вкладов между сторонами были проведены обсуждения по обмену знаниями и опытом, чтобы изучить в нормальные и кризисные периоды потенциальное влияние роли страховщиков депозитов на укрепление доверия в этой области, а также для освещения этапов подготовки к банковским кризисам и изучения новых технологических инноваций.

Кроме того, состоялись предметные обсуждения, связанные с проведением в Азербайджане информационных мероприятий с участием Центра Торонто (Toronto Centre) - канадского института, который оказывает ведущие финансовые, консультационные и обучающие услуги в области управления рисками.

Также 27 сентября 2023 года было подписано Соглашение о создании совместной исследовательской группы для проведения обширных исследований по системе страхования депозитов и реализации обмена опытом между Фондом страхования банковских вкладов и Корпорацией по страхованию депозитов Южной Кореи (KDIC).