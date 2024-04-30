Москва депортирует граждан Таджикистана

В период с 26 по 30 апреля из 3101 прилетевших в аэропорт Внуково граждан Таджикистана – после многодневного содержания без соответствующих условий – российскими властями депортированы 643 таджикистанца, говорится в сообщении со ссылкой на МИД республики. В отношении еще 117 граждан Таджикистана принято решение о депортации.

Из аэропорта Внуково за четыре дня депортировано 643 гражданина Таджикистана, сообщает «Азия-Плюс».

«В настоящее время данные граждане также содержатся в бесчеловечных условиях в зонах временного содержания аэропорта Внуково и ожидают отправки на Родину», - говорится в сообщении. Издание со ссылкой на источник добавляет, что схожая сложная ситуация наблюдается также в аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово.

Ранее МИД Таджикистана сообщил о телефонном разговоре глав МИД Таджикистана и России Сироджиддина Мухриддина и Сергея Лаврова. Разговор состоялся по инициативе российской стороны во вторник.

В МИД России сообщали, что задержки при прохождении иностранцами паспортного контроля на границах РФ носят временный характер, предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц.