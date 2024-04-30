В Китае обрушилась автомагистраль: много погибших

По меньшей мере 19 человек погибли в результате обрушения участка дорожного полотна высокоскоростной трассы в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Также по меньшей мере 30 человек пострадали и были доставлены в больницу.

Инцидент произошел в ночь на среду в городе Мэйчжоу, 18 транспортных средств слетели с дороги в образовавшуюся огромную яму. Некоторые автомобили загорелись в результате падения. Длина обрушившегося участка дороги составляет около 18 метров, площадь - порядка 184 квадратных метров.

Местные власти заявили, что причиной обрушения шоссе могли стать мощные ливни, пришедшие в провинцию Гуандун на прошлой неделе.