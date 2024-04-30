Спецоперация по всей Турции

Более 40 человек задержаны в Турции по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство». Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

«В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в 12 провинциях страны, задержан 41 человек», - написал министр на своей странице в X (ранее Twitter).

Больше всего задержаний проведено в Стамбуле - 10. В местах проведения операций изъято огнестрельное оружие.

29 апреля глава турецкого МВД сообщал о задержании в Стамбуле восьми человек по подозрению в подготовке теракта. Один из них взят под стражу в месте изготовления самодельного взрывного устройства большой мощности.

По данным МВД Турции, за год в стране задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с ИГ.