Глава государства отметил, что Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур: «Наше географическое расположение между Востоком и Западом сделали эту тенденцию возможной».

В VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу принимают участие представители более 110 стран. Это демонстрация того, что форум является очень важной международной площадкой, на которой обсуждаются вопросы межкультурного диалога. Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог ради мира и глобальной безопасности», начавшего работу в Баку.

Президент Алиев сказал в своем выступлении, что многокультурное и этнически разнообразное азербайджанское общество на протяжении веков сохранило важные ценности - толерантность, взаимное уважение, дружбу и партнерство: «В Азербайджане представители различных этнических групп и религий живут единой семьей. Они являются полноценными гражданами Азербайджана, истинными патриотами нашего государства и государственности».

«Мы должны укреплять эти позитивные тенденции, культурный диалог и культурное разнообразие. Все это — богатый опыт, накопленный веками», - сказал глава государства.

Глава государства также сказал, что одним из факторов мира, стабильности и солидарности в азербайджанском обществе являлось именно культурное разнообразие и взаимоуважение.

«Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным», - отметил Ильхам Алиев, подчеркнув, что «мы демонстрируем это и в нашей повседневной жизни».

Президент сказал, что для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни.