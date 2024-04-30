Турция без чьей-либо помощи проведет операцию в Ираке

Армия Турции проведет трансграничную операцию на севере Ирака против террористической Рабочей партии Курдистана без поддержки правительства в Багдаде и администрации Иракского Курдистана. Об этом сообщила газета Hürriyet, отмечая, что подготовка ведется полным ходом и операция может быть начата в любое время.

По сведениям издания, подготовка к операции идет полным ходом, укрепляются места временного базирования турецких военных, создаются новые. Пересмотрены некоторые оперативные планы, в частности, прорабатываются вопросы координации действий с Багдадом и Эрбилем. Речь идет о том, чтобы военизированные формирования Иракского Курдистана пешмерга взяли под контроль КПП на границе Ирака и Сирии и оказали содействие Турции в создании логистических центров в районах Метина, Хафтанин и Зап.

Местные СМИ и военные аналитики ранее сообщали, что операция Турции в Северном Ираке, где расположены основные базы РПК, планируется после визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак, состоявшегося 22 апреля. Цель - создание зоны безопасности шириной 30-40 км и обеспечение контроля на всей линии границы двух стран протяженностью 378 км, передает газета.