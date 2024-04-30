Пентагон столкнулся с проблемами

В отчете Контрольно-финансового управления Конгресса GAO (Government Accountability Office) сообщается, что некоторые подрядчики не хотят заключать с Минобороны США долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине.

Ряд подрядчиков неохотно заключают долгосрочные соглашения из-за их фиксированной цены.

По данным управления, американские военные ведомства заключили или планируют заключить в ближайшее время многолетние контракты на закупку пяти типов вооружений, поставляемых Украине.