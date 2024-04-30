Центробанк об инфляции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил прогноз по инфляции на 2024 год (апрельский прогноз: 3,5% на 2024 год и 4,2% на 2025 год).

Согласно информации, в целом повышающие и понижающие риски инфляции уравновешивают друг друга: «Ожидается, что годовая инфляция останется в пределах целевого диапазона (4±2 %) в 2024 и 2025 годах, если текущие условия останутся неизменными. В апреле прогноз инфляции на 2024 год был изменен на снижение.

Годовые темпы инфляции продолжали снижаться с прошлого заседания. В марте 2024 года 12-месячная инфляция составила 0,4 %, а 12-месячная базовая инфляция - 1%. Годовая продовольственная дефляция составила 1,1 %, непродовольственная инфляция-1,1%, а инфляция услуг - 2,2%», - говорится в сообщении.