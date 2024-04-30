Делегация во главе с заместителем министра науки и образования Азербайджана Гасаном Гасанлы посетила Анкару.

В министерстве сообщили, что 29 апреля делегация провела встречу с главой Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Эрканом Каяларом, заместителем министра национального образования Турецкой Республики Джалиле Эрен Октен. В ходе встреч состоялись обсуждения различных направлений сотрудничества в сфере образования между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

30 апреля делегация встретилась с председателем Совета высшего образования Турецкой Республики Эролом Озваром. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с организацией деятельности Турецко-Азербайджанского университета.