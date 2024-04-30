Россия захватила еще два села, но потеряла позиции

Россия по состоянию на 1 мая смогла захватить еще два села в боях за Донецкую область, в то же время утратив позиции восточнее Ямполовки, заявляет аналитический проект DeepState. Говорят, что Россия взяла Керамик и Новокалиново.

«Силы обороны восстановили позиции восточнее Ямполовки. Враг захватил Керамик и Новокалиново, а также продвинулся возле Новоалександровки и в Урожайном», - отмечают в DeepState.

В то же время Генштаб ВСУ о потере Керамика и Новокалиновки не сообщал.