Блинкен Герцогу: Надо срочно добиться перемирия

В среду, 1 мая, президент Израиля Ицхак Герцог встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По сообщению израильских СМИ, Блинкен заявил на встрече, что «США полны решимости добиться того, чтобы Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня».

«Мы полны решимости достичь соглашения о прекращении огня, которое вернет похищенных домой, и добиться этого сейчас. Единственная причина, по которой этого не происходит, — это ХАМАС», — сказал госсекретарь.

Наряду с призывом к соглашению Блинкен подчеркнул: «Мы также должны сосредоточиться на людях в секторе Газа, которые страдают от перекрестного огня, созданного ХАМАС, и на помощи, в которой они нуждаются, мы думаем и работаем над этим».