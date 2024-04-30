Потолок цен на внутренние авиарейсы в Турции повысили

Власти Турции изменили максимальный уровень цен на билеты внутренних авиарейсов, повысив его до 3 250 лир ($100) в одну сторону.

В последний раз потолок цен на билеты внутренних авиарейсов обновлялся в августе 2023 года. Тогда руководство страны распорядилось, чтобы стоимость таких билетов не превышала 2 500 лир (около $92,5 по курсу на тот момент) в одну сторону.

Авиакомпания Turkish Airlines уже скорректировала свои тарифы в соответствии с требованиями властей. В частности, билет на самолет из Стамбула в Анталью теперь стоит минимум 2 500 лир. У пассажира есть возможность пронести на борт ручную кладь и сдать багаж весом до 15 килограммов.

Аналогичным образом поступила авиакомпания Pegasus. Ее билеты на внутренние авиарейсы в Анталью также стоят не менее 2 500 лир.