Депутат призвал производить больше водки

В Азербайджане сегодня действуют 132 предприятия по производству алкогольной продукции, 75% из которых производят менее 100 тыс. декалитров продукции в год, заявил председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Тахир Рзаев на сегодняшнем заседании комитета, в ходе которого обсуждался законопроект о поправках в закон "О продовольственной безопасности".

Депутат напомнил, что согласно поправкам, предприятия по производству водки должны будут производить не менее 100 тыс. декалитров продукции в год.

По его словам, 98 из общего числа предприятий производят водку, и лишь 8 из них смогут отвечать требованиям о минимальном объеме производства.

"То есть 75% производителей останутся в стороне. Конечно же, борьба с теневым производством необходима. Однако цифры заставляют задуматься", - сказал Рзаев.