Ильхам Алиев принял делегацию религиозных лидеров фото
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию мусульманских религиозных лидеров государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).
В состав делегации входят председатель Управления мусульман Узбекистана Нуриддин Халикназаров, председатель Управления мусульман Казахстана Наурызбай Отпенов, председатель Управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров и глава управления по делам религии Турецкой Республики Северный Кипр Ахмет Унсал.
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