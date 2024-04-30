1 мая в Баку начал работу VI Всемирный форум межкультурного диалога. В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, который выступил с речью.

Форум организован правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией и ИСЕСКО. В мероприятии принимают участие 700 высоких гостей, представляющих более 100 стран мира.

Государственные деятели высокого уровня, руководители парламентов, религиозные лидеры, ученые, журналисты – представители различных этнических, языковых и культурных групп собрались в Баку, чтобы посредством конструктивного диалога внести вклад в продвижение мира и глобальной безопасности.

В рамках трехдневного форума планируется проведение 4-х сессий и 12 панельных дискуссий. Темы обсуждаемых вопросов охватят образование, молодежную политику, изменение климата, искусственный интеллект, охрану культурного наследия, незаконную миграцию и др.

Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям по верховенству закона и безопасности Александр Зуев во время выступления на панельной сессии «применение мягкой силы в развитии многостороннего сотрудничества: укрепление солидарности и сопротивление расколу», проведенной в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога, поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Я благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева и Азербайджан за создание условий и проведение подобных форумов», - сказал он.

Александр Зуев отметил, что Бакинский форум будет способствовать международному миру: «Азербайджан продолжает политические дискуссии, а также успешно представлен в международных организациях. Азербайджан успешно председательствовал в Движении неприсоединения. Мы приветствуем это.

В настоящее время мы поддерживаем построение мира и доверия. Конфликты неуклонно нарастают. Мы находимся на таком перекрестке, что нам нужны многосторонние инструменты, механизмы. Все желают мира, но это непростая задача».