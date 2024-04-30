Молодежь Азербайджана продолжает добиваться успехов в сфере IT

С 16 по 21 апреля 2024 года в городе Шумен (Болгария) прошел турнир высокого уровня по информатике. Представители Азербайджана, проходящие подготовку к международным олимпиадам по информатике в рамках партнерства ООО Azercell Telecom с Министерством науки и образования, добились успешных результатов на этом конкурсе знаний. Школьники, принявшие участие в олимпиаде в онлайн-формате, завоевали в общей сложности 10 медалей, в числе которых 5 серебряных медалей в старшей возрастной группе и 5 бронзовых медалей в младшей возрастной группе.

Подготовительный процесс осуществляется Институтом образования Азербайджанской Республики. В начале каждого учебного года среди школьников, добившихся высоких результатов на республиканских олимпиадах и конкурсах, проводится отбор для прохождения подготовки к участию в международных олимпиадах.

Следует отметить, в рамках сотрудничества Министерства науки и образования и OOO Azercell Telecom с 2017 года азербайджанские школьники, успешно представляющие нашу страну на различных международных олимпиадах и конкурсах, довели количество завоеванных медалей до 70, в числе которых 4 золотые, 21 серебряная и 45 бронзовых медалей.