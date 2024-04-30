Депутаты парламента Грузии на пленарном заседании продолжили обсуждать законопроект об «иноагентах» в рамках второго чтения. Заседание транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Началу заседания предшествовала драка между депутатами. Между собой подрались представители парламентского большинства и оппозиции.

Причиной тому стала ситуация вокруг председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», депутата Левана Хабеишвили, который 30 апреля пострадал в результате столкновения со спецназом в ходе разгона митинга против закона об «иноагентах».

Накануне в Тбилиси прошла акция протеста перед парламентом Грузии, где депутаты рассматривали во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Акция переросла в столкновения с полицией, спецназ многократно применил слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. 6 полицейских пострадали, 63 человека были задержаны в административном порядке.