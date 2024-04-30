Медаль «100-летие Гейдара Алиева» вручили работникам науки и образования фото
В Министерстве науки и образования состоялась церемония вручения юбилейной медали «100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)».
На мероприятии министр науки и образования Эмин Амруллаев поприветствовал гостей и поздравил деятелей науки и образования, награжденных юбилейной медалью. Он выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за постоянную поддержку науки и образования Азербайджана.
В своем выступлении министр отметил, что развитие науки и образования всегда занимало важное место в деятельности общенационального лидера.
По словам министра, одной из исключительных заслуг Гейдара Алиева в развитии образования в Азербайджане является подготовка за рубежом высококвалифицированных кадров. Он добавил, что общенациональный лидер создал условия для обучения и подготовки за пределами Азербайджана более 15 тысяч молодых людей.
Э.Амруллаев также проинформировал участников о мероприятиях, посвященных 100-летию общенационального лидера, в рамках «Года Гейдара Алиева».
Затем министр вручил группе деятелей науки и образования юбилейные медали «100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)», удостоенных этой награды распоряжением президента Азербайджана.