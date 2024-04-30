В Министерстве науки и образования состоялась церемония вручения юбилейной медали «100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)».

На мероприятии министр науки и образования Эмин Амруллаев поприветствовал гостей и поздравил деятелей науки и образования, награжденных юбилейной медалью. Он выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за постоянную поддержку науки и образования Азербайджана.

В своем выступлении министр отметил, что развитие науки и образования всегда занимало важное место в деятельности общенационального лидера.