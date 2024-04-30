Представитель Алиева: «Азербайджанцы и армяне смогут жить как друзья»

Диалог между Баку и Ереваном продолжается в различных формах и в позитивном ключе, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому информационному агентству Sir.

Комментируя заявление Папы Римского Франциска о том, что азербайджано-армянские переговоры должны создать условия для «устойчивого соглашения», которое «может положить конец, прежде всего, гуманитарному кризису», Амирбеков ответил, что Баку высоко ценит внимание, уделяемое понтификом достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

«Последние позитивные продвижения стали возможны после того, как Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность в сентябре прошлого года и восстановил эффективный контроль над Карабахским регионом.

Сегодня мы верим, что вместе с Арменией мы сможем достичь всех оставшихся целей политическими средствами и в относительно более короткий период времени. Две недели назад Армения согласилась вывести свои войска из четырех сел Газахского района, расположенного на северо-западе Азербайджана, находящихся под оккупацией более тридцати лет, и сразу после этого мы начали процесс двусторонней делимитации и демаркации государственной границы между нашими странами», - сказал представитель президента.

Амирбеков добавил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией позволит двум странам наладить добрососедские и даже дружеские отношения: «Мы искренне верим, что мирный договор между нашими странами, который вскоре будет заключен, не только официально положит конец одному из самых длительных и трагических этнических конфликтов в мире, но также послужит укреплению доверия между армянами и азербайджанцами и позволит им жить как хорошие соседи и даже, возможно, как друзья».