Разведка США получила новую директиву

Американские спецслужбы будут передавать частным компаниям информацию о возможных угрозах со стороны России и Китая. Речь идет о компаниях, обслуживающих критически важную инфраструктуру США.

Согласно сообщению американских СМИ, президент США Джо Байден издал директиву, которой обязал разведку делиться с частным сектором данными, касающимися угроз из РФ или Китая. Директива является частью нового Меморандума нацбезопасности по устойчивости и обеспечению критической инфраструктуры.

В документе говорится об активизации обмена разведданными на «низшем возможном уровне классификации» между частными и международными партнерами.

Как пишет The Hill, при разработке меморандума учитывался опыт предупреждения от разведки США о полномасштабном вторжении России в Украину.