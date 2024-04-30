Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию муфтиев Северо-Кавказского региона Российской Федерации во главе с муфтием Карачаево-Черкесской Республики Исмаилом Бердиевым. Об этом информирует официальный сайт главы государства.

В состав делегации входят муфтий Чеченской Республики Салах Межиев, муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов, муфтий Кабардино-Балкарской Республики Хазратали Дзасежев, муфтий Республики Северная Осетия-Алания Хаджимурат Гацалов, муфтий Республики Адыгея Аскарбий Карданов, муфтий Республики Калмыкия Солтахмед Каралаев, ректор Северо-Кавказского Исламского университета Шарабуттин Чочаев и представитель Управления мусульман Кавказа по Республике Дагестан Шагабутдин Керимов.