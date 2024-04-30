Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:13

Видео с территории Колумбийского университета в Нью-Йорке были очень похожи на съемку боевой операции. Свыше 200 полицейских в полной боевой экипировке штурмовали вчера одно из главных зданий кампуса, известного как Гамильтон Холл, которое за 20 часов до этого было захвачено пропалестинскими студентами. «Мы сейчас буем зачищать здание, всем оставаться на улице», - кричал один из полицейских. После этого копы стали взбираться на второй этаж здания по специальным лестницам, которые были закреплены на крыше. Внутри их ждали десятки бунтовщиков, которые стояли цепочками, держась друга за руки и выкрикивая «Свободу Палестине!». Однако их сопротивление было быстро подавлено. Было задержано свыше 100 человек. Их выводили на улицу, но уже со связанными руками.

То, что происходило в Колумбийском университете, напомнило американцам антивоенные протесты бурного 1968 года, когда студенты захватили то же самое здание и удерживали почти неделю, прежде чем вмешалась полиция Нью-Йорка. Но тогда речь шла о внутреннем конфликте. Теперь же протесты связаны с тем, что Израиль в ответ на нападение ХАМАС начал военные действия в секторе Газа. На прошлой неделе, о чем сообщал haqqin.az, на лужайках многих крупных университетов Америки пропалестинская молодежь разбивала палатки и строила баррикады. Главным очагом сопротивления был Колумбийский университет, однако восстание (иначе это не назовешь) охватило десятки университетских центров по всей стране — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Руководство вузов сначала не обращалось к властям за помощь. Однако вчера, когда был осуществлен захват Колумбийского университета его ректор все же позвонил в полицию с сигналом S.O.S. То же самое происходило и в других штатах страны. Отряды вооруженных копов очистили от протестующих Государственный университете Орегона в городе Портлэнде. В Университете Северной Каролины полицейские демонтировали палатки на лужайке, но день спустя активисты вернулись вновь. Пришлось их сносить вновь. Всего за минувший день в США было задержано 1000 протестующих.

Протесты в кампусах достигли своего пика в то самое время, когда президент Джо Байден готовится произнести традиционную речь по случаю выпуска в университетах. Это каждый год происходит в мае в весьма торжественной форме, когда президент выступает с трибуны, облаченный в форму выпускника. Но в этот раз вся демократическая рать очень обеспокоена. Окружение Байдена боится, что спираль насилия из университетов будет распространяться по всей стране. «Сцены в кампусах становятся огромным вызовом для Белого дома, — говорит известный политолог Дэвид Аксельрод, ведущий стратег в администрации Барака Обамы. - Республиканцы говорят, что ситуация вышла из-под контроля, и Байден не может с ней справиться. Все вспышки насилия с точки зрения Дональда Трампа подтверждают этот нарратив, и республиканцы с удовольствием эксплуатируют ситуацию и даже готовы подкинуть поленьев в огонь». В последние недели рейтинг Байдена постоянно повышался. Он почти сравнялся с рейтингом Трампа, который в течение полугода все больше уходил в отрыв. А теперь, как говорится, «не было печали, так черти накачали».

Байден высказывается против проявлений антисемитизма в кампусах. Однако он ни разу еще не обратился к нации напрямую, все декларации поступали в форме заявлений от его помощников. Может быть, теперь пришла пора Белому дому объявить национальную тревогу? Группа 21 демократа-конгрессмена провела пресс-конференцию рядом с Колумбийским университетом. «Время переговоров закончено, - заявили «слуги народа». - Наступило время действий». Конгрессмены призвали руководство университета немедленно уйти в отставку. Его они обвинили в том, что оно оказалось неспособным исполнять свои обязанности, чем нарушило VI статью Акта гражданских свобод. Это, в частности, привело к тому, что оказались беззащитными еврейские студенты, которые в эти дни переживают чудовищный страх и отчаяние. И у них есть основания бояться своих однокурсников. В последние недели пропалестинские протестующие обнародовали своего рода манифест, в котором заявили, что произраильские студенты «должны стать целью террористических атак, потому что эти сионисты не имеют права на жизнь». Между тем в последние дни полиция Нью-Йорка получила данные о том, что среди тех, кто оккупировал Гамильтон Холл могли быть исламские террористы и сочувствующие им. Например, стало известно о присутствии на кампусе Колумбийского университета жены некоего Сами Аль-Ариана. Этот профессор компьютерных технологий, проживавший во Флориде, в 2006 был арестован полицией и в ходе допросов признался в том, что тесно сотрудничал с палестинским Исламским джихадом.