Медведев: Враги трепещут

Россия обладает всем необходимым для благополучной жизни и победы, включая технологический потенциал и грамотно поставленные цели. Об этом на своей странице в социальной сети написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«У нас есть все необходимое — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что «победа обязательно будет за Россией».

В то же время он обратил внимание, что в настоящее время российские заводы выпускают «грозное оружие». По его словам, перед российским вооружением «трепещут» все оппоненты РФ.

Замглавы Совбеза РФ отметил, что Россия производит оружие «не вместо, а вместе» со всем, что нужно для благополучия граждан.