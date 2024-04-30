Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Израиле, побеседовал с демонстрантами, требующими вернуть заложников из сектора Газа.

«Больше никакой крови, сделка по заложникам!» – скандировали протестующие.

Блинкен, который ранее встречался с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и членами израильского военного кабинета, отложил свой отъезд из Израиля, чтобы встретиться с демонстрантами. «Мы работаем над тем, чтобы вернуть их (заложников) домой», – сказал Блинкен.

Госсекретарь также встретился в отеле с семьями американо-израильских заложников.