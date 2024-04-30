Блинкен отложил свой отъезд из-за израильских демонстрантов фото; видео; обновлено 15:27
Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Израиле, побеседовал с демонстрантами, требующими вернуть заложников из сектора Газа.
«Больше никакой крови, сделка по заложникам!» – скандировали протестующие.
Блинкен, который ранее встречался с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и членами израильского военного кабинета, отложил свой отъезд из Израиля, чтобы встретиться с демонстрантами. «Мы работаем над тем, чтобы вернуть их (заложников) домой», – сказал Блинкен.
Госсекретарь также встретился в отеле с семьями американо-израильских заложников.
13:51
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен начали встречу в иерусалимском Офисе главы правительства. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.
По ее информации, беседа проходит за закрытыми дверями.
Позднее состоится встреча в расширенном составе, в которой с израильской стороны примут участие министр стратегического планирования Рон Дермер, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и ряд других официальных лиц высокого ранга.
Блинкен прибыл в Израиль вечером 30 апреля с визитом в рамках ближневосточного турне. До этого он посетил Иорданию и Саудовскую Аравию.