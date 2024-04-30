Сына экс-чиновника арестовали: поджег свою знакомую

В Товузе задержан подозреваемый в поджоге своей знакомой. Об этом haqqin.az сообщили в прокуратуре Товузского района.

Согласно информации, 28 апреля жительница Товузского района Тюркана Мамедова (1990 г.р.) скончалась в больнице от ожоговых травм.

Собранными доказательствами были установлены основательные подозрения в том, что Роял Тагиев (2002 г.р.) 18 апреля во время ссоры облил свою знакомую Тюркану Мамедову бензином и поджег ее. Позже женщина скончалась в больнице.

В прокуратуре Товузского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана. Тагиев был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по указанной статье. На основании ходатайства следователя и представления прокурора решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное расследование продолжается.

Отметим, что Роял Тагиев - сын бывшего начальника Товузского районного отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами Расима Тагиева.