В Европарламенте всерьез задумались: брать ли Грузию?

После применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об «иноагентах» в Европарламенте призвали ЕС лишить Грузию статуса кандидата на вступление. С таким призывом выступила евродепутат Виола фон Крамон, пишут СМИ.

Член Европарламента заявила, что насилие против протестующих в Грузии, которые мирно демонстрировали против закона об «иноагентах», должно столкнуться с конкретными последствиями.

Она призвала отозвать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, который страна получила в декабре прошлого года. Многие считают, что Грузия получила статус авансом, поскольку ЕС пошел на этот шаг, чтобы не допустить разворота Тбилиси в сторону России.

Также евродепутат предлагает остановить европейское финансирование проектов Грузии, ввести санкции против Бидзины Иванишвили и запретить въезд для депутатов, которые голосовали за противоречивый закон.

Накануне в Тбилиси прошла акция протеста перед парламентом Грузии, где депутаты рассматривали во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Акция переросла в столкновения с полицией, спецназ многократно применил слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. 6 полицейских пострадали, 63 человека были задержаны в административном порядке.