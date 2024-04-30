Шойгу требует нарастить поставки оружия

Российский министр обороны Сергей Шойгу потребовал нарастить поставки оружия и военной техники «для поддержания требуемых темпов наступления» в войне против Украины.

«Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении. Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники», — сказал Шойгу.

Министр обороны поручил сократить сроки проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта вооружений. Кроме того, главе Минобороны представили модернизированное вооружение для борьбы с беспилотниками.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об обострении ситуации на фронте и тактических успехах российских войск. А эксперты американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что в ближайшие недели, до начала поступления новой американской военной помощи, российские войска, вероятно, добьются значительных тактических успехов, но вряд ли смогут сломить украинскую оборону.