Подожгли дом главы Rheinmetall: из-за Украины

В Германии подожгли летний дом главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, передает Bild.

Ответственность за поджог взяли на себя левые радикалы, свои действия они объяснили тем, что немецкая компания обогащается за счет войны в Украине.

«В ночь на 29 апреля мы оставили на участке Армина Паппергера в летнем домике зажигательную смесь», — приводит издание отрывок из послания.

Также в своем сообщении радикалы отметили, что «Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе».