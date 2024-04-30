Али Асадов обсудил с Мухарремом Кылычем защиту прав и свобод человека

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече обсуждались продолжающиеся в Азербайджане реформы, направленные на формирование демократического, правового государства и гражданского общества, эффективную защиту прав и свобод человека. Было выражено удовлетворение постоянным развитием сотрудничества между Азербайджаном и Турцией наряду с другими направлениями, а также в сфере защиты прав и свобод человека.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 1 мая с председателем Института по правам человека и равенству Турции Мухарремом Кылычем.

Подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного в Баку в 2021 году между институтами омбудсменов двух стран, отмечено, что проделанная на основе этого документа работа способствует развитию сотрудничества в соответствующей сфере.

На встрече были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного азербайджано-турецкого сотрудничества в различных сферах, в том числе в области защиты прав и свобод человека.

Во встрече также приняла участие уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.