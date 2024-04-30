Адиль Керимли: «Мы должны направить все усилия на пропаганду культуры»

В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога состоялась 5-я встреча министров на тему «гармония разнообразия: продвижение межкультурного диалога во имя глобального культурного возрождения».

На встрече выступил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, который заявил, что Баку намерен продвигать культурное разнообразие на мировом уровне.

«Мы надеемся, что этот форум, возможно, станет для некоторых из вас первым контактом. Здесь мы пытаемся сформировать общее будущее человечества. Со стороны ООН и ЮНЕСКО очень важно проводить подобные диалоги. В рамках этого форума мы постараемся обсудить происходящие в мире процессы», – сказал Керимли. Министр отметил, что в Азербайджане исторически жили люди, исповедующие различные религии и традиции.

«Это наша история и наши ценности. Мы всегда были светочем надежды, что для нас очень важно», - сообщил министр.

По словам Керимли, сегодня такие опасные явления, как войны и конфликты, создают разные угрозы: «Вот почему мы все больше и больше чувствуем важность диалога с каждым днем. Мы воспринимаем культуру как концепцию, которая раздвигает границы.

После 30 лет оккупации Азербайджан хочет восстановить отношения в культурном плане. Мы должны сосредоточить все наши усилия на продвижении культуры, хотим поощрять культурное разнообразие во всем мире. Межкультурный диалог показывает нам, как мы можем объединиться. На мой взгляд, сотрудничество не имеет ограничений».