Неизвестные в центре Варшавы пытались поджечь синагогу, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский со ссылкой на главного раввина Польши Михаэля Шудриха.

"Раввин Шудрих пишет, что кто-то пытался поджечь синагогу Ножиков, используя коктейль Молотова. Слава богу, никто не пострадал", - написал министр в X (ранее Twitter).

Польские СМИ отмечают, что об инциденте проинформирована столичная полиция, она уже занимается его расследованием.

Синагога имени супругов Залмана и Ривки Ножик (Синагога Ножиков), являющаяся главной синагогой Союза еврейских общин Польши, - единственная сохранившаяся после Второй мировой войны в Варшаве. В 1997 году ее уже поджигали, в результате чего пострадал вестибюль здания.