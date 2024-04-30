В «особом регионе» России отменили Парад Победы

Власти Удмуртии решили отменить Парад Победы из соображений безопасности, сообщил в среду глава республики Александр Бречалов.

«У нас особый регион, оборонный, стратегически важный. Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности», – написал Бречалов в своем телеграм-канале.

По его словам, большая часть участников парада – дети, и потому республика не может рисковать.