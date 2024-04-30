США открывают новую базу

Соединенные Штаты на фоне своего ухода из Нигера попросили об открытии военной базы на территории Кот-д'Ивуара. Об этом написало издание Jeune Afrique, сославшееся на свою информацию.

Согласно имеющимся сведениям, на базе, помимо военнослужащих, может быть размещено новейшее оборудование, например, беспилотные летательные аппараты.

Издание отмечает, что руководство Кот-д'Ивуара поддерживает планы американской стороны.

Ранее сообщалось, что власти, установившиеся в Нигере после переворота, который произошел в июле 2023 года, разорвали военное соглашение с Вашингтоном.