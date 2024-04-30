Российская армия начала наступление на село Архангельское к северу от Очеретино в Донецкой области. Об этом заявил военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

По его словам, наступление идет с двух сторон — от Очеретино и Керамика. Оба села, по информации журналиста, полностью захвачены РФ.

Украинский мониторинговый канал DeepState также подтверждает захват сел Керамик и Новокалиново. По данным аналитиков, россияне также продвинулись возле населенных пунктов Новоалександровка и Урожайное.

Генштаб Украины пока не обнародовал официальную информацию.