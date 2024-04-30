ЦАХАЛ нацелился на Синвара

Израильские войска готовятся к нанесению ударов по пяти обширным туннельным базам палестинской группировки ХАМАС в Рафахе. В одном из них прячется глава военного крыла организации Яхья Синвар, пишет The Sun со ссылкой на свои источники.

По их словам, ЦАХАЛ уже разместил танки и войска на границе с сектором Газа и ожидает "зеленого света" для начала наземной операции. По предварительной информации, израильские военные планируют окружить город стальным кольцом.

Планы включают поэтапное вторжение, приостанавливаемое только в случае необходимости проведения переговоров по освобождению заложников. Контрольно-пропускные пункты будут позволять женщинам и детям покинуть город, но мужчинам будет запрещено покидать его.

За последние дни перед предполагаемым наступлением были построены палаточные лагеря к северу от Рафаха для размещения беженцев, ожидающих удара. Министерство обороны Израиля закупило 40 000 палаток, подтверждая готовность к масштабной эвакуации.

Тем временем глава ООН выразил беспокойство относительно возможного наземного наступления Израиля на Рафах. В организации считают, что таким образом Иерусалим якобы поставит под угрозу жизни мирных жителей.