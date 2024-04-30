Мухтар Бабаев о чистом будущем, зеленом мире и о многом другом...

«С точки зрения экономики устойчивое и чистое будущее для последующих поколений является одним из главных вопросов и нашей большой ответственностью. Сегодня переход к чистой энергии - один из самых больших вызовов. В Азербайджане переход к зеленой энергии занял существенное место в стратегии развития», - сказал министр экологии.

Устойчивое и чистое будущее для последующих поколений – один из главных вопросов, заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент СОР29 Мухтар Бабаев на III саммите международных организаций на тему «Устойчивый путь к зеленому будущему: СОР29 и совместная деятельность на последующий период», который проходит в Баку в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог ради мира и глобальной безопасности».

По его словам, Азербайджан придает огромное значение проектам по борьбе с изменением климата: «Азербайджан - одна из стран, принявшая концепцию развития зеленого мира. Ни одна страна не может в одиночку достичь результатов в борьбе с изменением климата, этого можно добиться сообща, скоординировав действия».

«С целью сокращения эмиссии вредных веществ в стране ведется активная работа по озеленению. Охрана окружающей среды на освобожденных территориях - один из приоритетов. Эта зона считается зоной зеленой энергии, там возводятся «умные города», - сказал Мухтар Бабаев.

Министр отметил, что в Азербайджане принимаются меры для сокращения выбросов от автотранспорта, а также в области эффективного использования воды. «Строятся и восстанавливаются каналы и водохранилища», - подчеркнул он.

«В результате увеличения потребности в питьевой воде важное значение приобретает экономное использование данного ресурса, создание эффективных оросительных систем и опреснение морской воды. Все это усиливает позиции Азербайджана как надежного партнера в области охраны окружающей среды», - сказал М.Бабаев.

Комментируя решение о проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре в Баку, М.Бабаев заявил: «То, что нам доверили проведение СОР29 - признак большого ожидания от мероприятия. Глобальный климат - один из основных вопросов СОР29».

По словам министра экологии, сокращение выбросов газов требует больших затрат - должны быть увеличены инвестиции в очистные сооружения, применяться инновации, государство и граждане должны в этом тесно взаимодействовать: «Достичь целей в области экологии можно только совместными усилиями».