Джейхун Наджафов, собкор 16:40

Государственная комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести провела идентификацию останков 73 лиц, числившихся пропавшими без вести во время Первой Карабахской войны. Как передает haqqin.az, об этом на прошедшем сегодня брифинге сказал заместитель руководителя рабочей группы госкомиссии Эльдар Самедов. Останки 64 человек были найдены в братской могиле, остальные 9 - в массовых захоронениях, обнаруженных в селах Эдилли, Дашалты и Сарыджалы в Карабахском регионе, добавил Самедов.

Говоря в целом о работе госкомиссии, он отметил, что с начала работы ведомства в 1993 году были освобождены 1 400 пленных и заложников - граждан Азербайджана. За прошедшее время проведена большая работа по поиску без вести пропавших. Главной военно-медицинской лаборатории СГБ Азербайджана переданы биологические образцы для генетической экспертизы у 11 тысяч членов семей без вести пропавших. После победы в 44-дневной войне поисковые работы продолжились на освобожденных от оккупации территориях. В частности, обнаружены и исследованы массовые захоронения людей на этих землях, сказал Самедов. Госкомиссия подготовила план поэтапной передачи семьям идентифицированных останков с последующим захоронением в соответствии с пожеланиями близких и родственников. Эльдар Самедов отметил, что поисковые работы продолжаются, однако они затруднены минами и неразорвавшимися снарядами, которыми буквально напичкана карабахская земля. Другая проблема в том, что Армения не предоставляет сведения о местах захоронения лиц, которые считаются пропавшими без вести. Ранее должностные лица Армении не раз признавали факты наличия мест захоронения. Члены госкомиссии посредством международных организаций отправили запрос, однако ответа не последовало, подчеркнул Самедов.

По его словам, «у армянских властей есть точная информация о пропавших без вести с обеих сторон, потому что они более 30 лет контролировали боевую зону. Армянская сторона заявляет о 700 пропавших без вести своих граждан. Мы готовы к сотрудничеству, это поможет внести ясность в судьбе пропавших без вести лиц с обеих сторон. Это гуманитарный вопрос, и азербайджанская госкомиссия готова к сотрудничеству в этом вопросе с соответствующей комиссией Армении». Отвечая на вопрос haqqin.az о достоверности экспертизы останков, которые пролежали в земле почти 35 лет, начальник отдела криминалистики Генпрокуратуры Орхан Рзаев сказал, что идентификация проводится на основании заключения, проведенного по современной методике судебно-медицинской и судебно-генетической экспертизы. Наряду с этим учитывается район, где пропал гражданин, его отличительные черты, физические данные, одежда, различная информация о без вести пропавшем от родственников и другие факторы. В соответствии с международными стандартами проводится сравнительная экспертиза ДНК останков и генетические образцы родственников по установлению биологического родства. Таким образом, комплексные меры позволяют на 100% идентифицировать человека. По словам Рзаева, на сегодняшний день на освобожденных территориях обнаружены останки 608 человек. Из них 172 - в братской могиле, 125 - нашли во время строительных работ, 183 - эксгумированы из безымянных могил. Из найденных останков по ДНК-экспертизе установлены личности 120 человек: 50 - из братской могилы, 64 - безымянных могил, двое были эксгумированы и идентифицированы в индивидуальном порядке.