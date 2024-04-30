Где армяне убивали и хоронили азербайджанцев? Госкомиссия обнародовала сенсационные факты
Государственная комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести провела идентификацию останков 73 лиц, числившихся пропавшими без вести во время Первой Карабахской войны. Как передает haqqin.az, об этом на прошедшем сегодня брифинге сказал заместитель руководителя рабочей группы госкомиссии Эльдар Самедов.
Останки 64 человек были найдены в братской могиле, остальные 9 - в массовых захоронениях, обнаруженных в селах Эдилли, Дашалты и Сарыджалы в Карабахском регионе, добавил Самедов.
Говоря в целом о работе госкомиссии, он отметил, что с начала работы ведомства в 1993 году были освобождены 1 400 пленных и заложников - граждан Азербайджана. За прошедшее время проведена большая работа по поиску без вести пропавших. Главной военно-медицинской лаборатории СГБ Азербайджана переданы биологические образцы для генетической экспертизы у 11 тысяч членов семей без вести пропавших. После победы в 44-дневной войне поисковые работы продолжились на освобожденных от оккупации территориях. В частности, обнаружены и исследованы массовые захоронения людей на этих землях, сказал Самедов.
Госкомиссия подготовила план поэтапной передачи семьям идентифицированных останков с последующим захоронением в соответствии с пожеланиями близких и родственников.
Эльдар Самедов отметил, что поисковые работы продолжаются, однако они затруднены минами и неразорвавшимися снарядами, которыми буквально напичкана карабахская земля. Другая проблема в том, что Армения не предоставляет сведения о местах захоронения лиц, которые считаются пропавшими без вести. Ранее должностные лица Армении не раз признавали факты наличия мест захоронения. Члены госкомиссии посредством международных организаций отправили запрос, однако ответа не последовало, подчеркнул Самедов.
По его словам, «у армянских властей есть точная информация о пропавших без вести с обеих сторон, потому что они более 30 лет контролировали боевую зону. Армянская сторона заявляет о 700 пропавших без вести своих граждан. Мы готовы к сотрудничеству, это поможет внести ясность в судьбе пропавших без вести лиц с обеих сторон. Это гуманитарный вопрос, и азербайджанская госкомиссия готова к сотрудничеству в этом вопросе с соответствующей комиссией Армении».
Отвечая на вопрос haqqin.az о достоверности экспертизы останков, которые пролежали в земле почти 35 лет, начальник отдела криминалистики Генпрокуратуры Орхан Рзаев сказал, что идентификация проводится на основании заключения, проведенного по современной методике судебно-медицинской и судебно-генетической экспертизы. Наряду с этим учитывается район, где пропал гражданин, его отличительные черты, физические данные, одежда, различная информация о без вести пропавшем от родственников и другие факторы.
В соответствии с международными стандартами проводится сравнительная экспертиза ДНК останков и генетические образцы родственников по установлению биологического родства. Таким образом, комплексные меры позволяют на 100% идентифицировать человека.
По словам Рзаева, на сегодняшний день на освобожденных территориях обнаружены останки 608 человек. Из них 172 - в братской могиле, 125 - нашли во время строительных работ, 183 - эксгумированы из безымянных могил. Из найденных останков по ДНК-экспертизе установлены личности 120 человек: 50 - из братской могилы, 64 - безымянных могил, двое были эксгумированы и идентифицированы в индивидуальном порядке.
Начальник отдела криминалистики Генпрокуратуры отметил, что много останков обнаруживают при проведении строительных работ на освобожденных территориях. В частности, в феврале-апреле на территории Ходжалы были найдены три места массового захоронения. Поисковые работы продолжаются, сказал Рзаев.
В беседе с haqqin.az Эльдар Самедов отметил, что всего в госкомиссию поступила информация о 3 928 пропавших без вести. Из них 3 920 пропали в Первой Карабахской войне, шестеро - в 44-дневной войне, двое азербайджанских военнослужащих пропали без вести из-за погодных условий в 2022 году.
По его словам, арестованный за участие в совершении геноцида в Ходжалы Рашид Бегларян дал показания СГБ о некоторых предполагаемых местах захоронения азербайджанцев. Не все его показания получили подтверждение, но вблизи Аскерана были найдены останки восьми человек. Поисковая работа на основе показаний Бегларяна продолжается, сообщил он.
Корреспондент haqqin.az поговорил с Расулом Шахаевым, братом Джалила Шахаева, который в феврале 1994 года во время боев в регионе Муровдаг пропал без вести. Его останки идентифицировали среди 72 лиц, считавшихся без вести пропавшими. По словам Расула, «родители вели безуспешные поиски останков Джалила вплоть до конца 1994 года. В том году они нашли информацию о Джалиле в военном госпитале, где он лечился после ранения и вернулся на фронт. После этого никаких вестей не было. Спустя четыре года Джалилу Шахаеву присвоили статус шехида. В 2012 году было найдено место массового захоронения, где, предположительно, покоился Джалил. По предложению госкомиссии родственники сдали генетические образцы, и останки были идентифицированы. Ждем, когда выдадут останки Джалила».