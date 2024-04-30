Украине разрешили «бить по России»

Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории. Об этом заявила новоназначенный министр иностранных дел Латвии Байба Браже, пишут СМИ.

Сейчас Украина получает оружие от западных партнеров с публичным предостережением избегать ударов им за пределами Украины. Однако, считает Браже, такой подход может измениться, и даже больше – он уже меняется.

«Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без подобных ограничений», – сказала глава МИД Латвии.

Браже пояснила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорили публично.

«Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное – влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо», – сказала она.

Министр выразила убеждение, что если есть объекты, с которых Россия атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории. По словам Браже, такое применение оружия позволяет международное право.