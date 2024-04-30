Власти Стамбула пока не сообщали официальных данных о задержаниях и пострадавших. Телеканал A Haber передает, что ранения получили несколько полицейских, в которых участники незаконной акции кидали камни и пластиковые бутылки, пытались нанести им удары палками.

Стамбульская полиция полностью освободила от манифестантов площадь у парка Сарачхане, пытавшихся прорвать кордон правоохранителей и направиться на центральную площадь Таксим. За оказание сопротивления полицейским в этом и других районах города задержаны более 140 человек, сообщает телеканал Sözcü.

Для разгона манифестантов, в основном молодежи, представляющих левацкие организации, полиция после неоднократных предупреждений через громкоговорители применила слезоточивый газ и резиновые пули. Через 1,5 часа противостояния полиция взяла в кольцо и оттеснила толпу на окраину парка Сарачхане, после чего большинство собравшихся разошлись.

Власти Стамбула запретили проводить первомайское шествие профсоюзов и представителей политических партий на Таксиме, перекрыв с ночи площадь металлическими барьерами и выставив по ее периметру усиленные наряды полиции. Всего были перекрыты десятки улиц, закрыты для движения транспорта дороги, ведущие к Таксиму. Для обеспечения безопасности в Конфедерации рабочих профсоюзов DISK и KESK, планировавшие провести первомайскую манифестацию на Таксиме, позже объявили, что отказались от шествия по направлению к ней.

Ранее сообщалось, что власти Стамбула отвели для проведения первомайских акций 40 зон по всему городу. Для обеспечения безопасности в крупнейшем городе Турции привлечены свыше 42 тыс. полицейских. Акции по случаю Первомая проходят и в других городах Турции.