Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана провело операцию в Республиканском санитарно-карантинном центре, подведомственном Министерству здравоохранения. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры и Министерства здравоохранения Азербайджана.

В результате на месте преступления были задержаны директор центра Салех Новрузи, заместитель директора Ядулла Балышев и завлабораторией Тахир Велиев. Они обвиняются в предварительном сговоре с целью получения от граждан взяток в крупном размере при проведении различных действий. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно и в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана.

В отношении всех троих с учетом возраста и состояния здоровья избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должности.