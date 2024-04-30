Турция присоединяется к иску против Израиля

Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, который ранее был подан в Международный суд ООН со стороны ЮАР. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с индонезийским коллегой Ретно Марсуди.

"Мы с первого дня, когда ЮАР приняла решение подать иск, поддержали этот шаг и следим за развитием событий. Мы начали работу, чтобы с юридической точки зрения выяснить, как и на каких основаниях мы можем присоединиться к этому иску", - сказал он.

Напомним, ЮАР 29 декабря прошлого года подала в Международный суд ООН иск на Израиль в связи с нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.