Кенуль Мехтиева получила историческое назначение от УЕФА

Вице-президент АФФА и руководитель отдела международных отношений Ассоциации Кенуль Мехтиева получила историческое для Азербайджана назначение. Она станет первой представительницей нашей страны, которая будет работать делегатом на матчах финальной стадии чемпионата Европы.

В период с 17 июня по 1 июля Кенуль Мехтиева отработает на пяти матчах Евро-2024, которые пройдут во Франкфурте. Это игры Бельгия – Словакия (17 июня), Дания – Англия (20 июня), Швейцария – Германия (23 июня), Словакия – Румыния (26 июня) и матч 1/8 финала (1 июля).

В задачу делегата УЕФА входят все аспекты, связанные с организацией матча.