Совместные цели Баку, Астаны и Ташкента

Министры экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана подписали в Ташкенте меморандум о сотрудничестве по интеграции энергосистем трех стран. Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети Х.

"В рамках деловой поездки в Узбекистан сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", - отметил он.

Джаббаров добавил, что Баку, Астана и Ташкент также определили совместные цели по производству зеленой энергии и ее экспорту в Европу.

"Меморандум будет стимулировать реализацию совместных целей по производству и экспорту зеленой энергии на европейские рынки через территорию Азербайджана", - отметил глава ведомства.