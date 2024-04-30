Лондон поддержал идею Макрона об отправке военных в Украину

Великобритания должна последовать совету французского президента Эммануэля Макрона и отправить свои войска в Украину. С таким заявлением выступил бывший заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

«Макрон был прав, когда выдвинул эту идею. Потому что идея о том, что вы собираетесь ротировать украинские бригады с линии фронта и отвести их за тысячу миль в тыл в Германию или Польшу, чтобы обучить их этому высокому уровню комбинированного маневра, я не думаю, что это реалистично. Следующий большой шаг вперед – это прибытие военных в Западную Украину для проведения этой комбинированной подготовки», – заявил Хиппи.

По мнению британца, Великобритании необходимо направить свои войска в Западную Украину, чтобы там они занимались подготовкой украинских военных. По словам экс-министра, намного легче проводить подготовку украинских бригад на территории Украины, чем везти их за тысячи километров в другие страны.